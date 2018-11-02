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Путин сменил посла в Таиланде и постпреда России при ЭСКАТО

Политика

Новым послом в Таиланде назначен Евгений Томихин

Москва, 2 ноября 2018, 18:32 — REGNUM  Президент России Владимир Путин освободил Кирилла Барского от должности чрезвычайного и полномочного посла России в Таиланде. Указ главы государства опубликован 2 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

Также Кирилл Барский освобождён от должности постоянного представителя России при Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) в Бангкоке.

Другим указом президента на освободившиеся посты назначен Евгений Томихин, ранее исполнявший обязанности посла по особым поручениям МИД России и работавший в посольстве России в Китае.

Кирилл Барский занимал должности посла в Таиланде и постпреда при ЭСКАТО с августа 2014 года. Ранее СМИ называли его в качестве возможного кандидата на пост руководителя Первого департамента Азии МИД России, который курирует Китай, Монголию, КНДР и Южную Корею.

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