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Конституционный суд Украины отказался рассматривать закон о торговле землей

Политика

Мораторий на продажу земель действует до 2019 года

Киев, 2 ноября 2018, 18:27 — REGNUM  На Украине конституционный суд не будет рассматривать мораторий на продажу сельскохозяйственных земель сообщает 2 ноября УНИАН.

Согласно сообщению, Конституционный суд Украины (КСУ) отклонил просьбу 69 депутатов Верховной рады проверить мораторий на соответствие конституции страны.

Отмечается, что ранее Верховная рада продлила срок действия моратория на торговлю сельскохозяйственными землями до 2019 года.

Напомним, ранее правительство Украины предложило отменить мораторий таким образом, чтобы землю могли покупать только граждане Украины, причем не более 200 га в одни руки. Также поступали предложения ограниченно дать право на покупку земель юридическим лицам.

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Сельское хозяйство
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