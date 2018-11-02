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Путин решил вернуть военной разведке её старое название — ГРУ

Политика

Слово «разведывательное» куда-то потерялось в 2010 году

Путин решил вернуть военной разведке её старое название — ГРУ
Иллюстрация: Mil.ru
Эмблема в Главном разведывательном управлении Генерального штаба Вооруженных Сил

Москва, 2 ноября 2018, 18:19 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил вернуть российской военной разведке её прежнее название — Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооруженных сил России. Об этом российский лидер заявил сегодня, 2 ноября, поздравляя ветеранов и сотрудников службы с наступающим столетием образования военной разведки.

«Непонятно, куда исчезло слово «разведывательное» — Главное разведывательное управление, надо бы восстановить», — сказал Путин под аплодисменты ветеранов и сотрудников военной разведки.

Российский лидер подчеркнул, что разведка всегда была неотъемлемой частью воинского дела и ратной науки. Так было всегда и везде на протяжении веков.

Также президент России выразил уверенность, что сотрудники военной разведки обладают высоким профессионализмом и личной смелостью, а также решительностью.

«Каждый из вас сделает все для России и нашего народа», — сказал Путин.

Кроме того, Путин отметил, что он очень высоко ценит информацию и аналитические материалы и доклады, которые готовит военная разведка для руководства страны.

Напомним, что ГРУ было переименовано в Главное управление Генштаба ВС РФ в 2010 году.

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Вооруженные силы России
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