Путин решил вернуть военной разведке её старое название — ГРУ

Москва, , 18:19 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил вернуть российской военной разведке её прежнее название — Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооруженных сил России. Об этом российский лидер заявил сегодня, 2 ноября, поздравляя ветеранов и сотрудников службы с наступающим столетием образования военной разведки.

«Непонятно, куда исчезло слово «разведывательное» — Главное разведывательное управление, надо бы восстановить», — сказал Путин под аплодисменты ветеранов и сотрудников военной разведки.

Российский лидер подчеркнул, что разведка всегда была неотъемлемой частью воинского дела и ратной науки. Так было всегда и везде на протяжении веков.

Также президент России выразил уверенность, что сотрудники военной разведки обладают высоким профессионализмом и личной смелостью, а также решительностью.

«Каждый из вас сделает все для России и нашего народа», — сказал Путин.

Кроме того, Путин отметил, что он очень высоко ценит информацию и аналитические материалы и доклады, которые готовит военная разведка для руководства страны.

Напомним, что ГРУ было переименовано в Главное управление Генштаба ВС РФ в 2010 году.