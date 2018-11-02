КПРФ в Петербурге устроит встречу у «Авроры»: митинг запрещен

Санкт-Петербург, , 18:22 — REGNUM Петербургское отделение КПРФ соберется вместе с горожанами у крейсера «Аврора» 7 ноября вопреки нежеланию Смольного согласовать там митинг. В связи с такой реакцией чиновников мероприятие пройдет в формате встречи с депутатами Заксобрания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила 2 ноября депутат, лидер петербургской организации КПРФ Ольга Ходунова.

Она уже направила необходимое уведомление в районную администрацию.

7 ноября коммунисты намеревались отметить 101-ю годовщину Октябрьской революции 1917 года, но Смольный отказался согласовать шествие от Финляндского вокзала по набережной к крейсеру «Аврора», как и митинг у крейсера.

«Так мы проводили акции в течение 12 лет. Ранее проводили шествие на Невском проспекте с митингом на Дворцовой площади. И в этот раз, впервые за все эти 27 лет новой России, нам было отказано», — сказала Ходунова.

В качестве альтернативы Смольный предложил коммунистам митинговать в Удельном парке, Полюстровском парке, парке 30-летия Октября или Южно-Приморском парке. «Шествие тоже предложили проводить не по улицам, а в Удельном парке, в лесополосе. Те, кто там был, знают ширину тропинок парка», — заметила народная избранница.

Ходунова подчеркнула, что этим шествием предполагалось отдать дань памяти героям Октябрьской революции, которую чтят во всем мире.

«В Петербурге люди, которые сохраняют историческую память о великом событии, не могут просто выйти в этот день на улицы города. Смешно, что в Москве, столице нашей родины, состоится и шествие, и митинг. Там всё в порядке», — сетует Ходунова.

Она назвала отношение исполнительной власти Петербурга «издевательством» и уже сообщила чиновникам, что собирается встретиться у крейсера «Аврора» 7 ноября в 19:00 с избирателями.

«Акция «Цветы «Авроре» тоже состоится. Мы пройдем с цветами к крейсеру в 18:30, а в 19:00 будет встреча жителей с депутатами парламента от фракции КПРФ. Каждый сможет высказать пожелания, претензии, обменяться мнениями по вопросу. Мы выслушаем горожан. А потом будет салют», — сказала Ходунова.

Она предполагает, что нежелание петербургских властей согласовать мирную массовую акцию в честь годовщины Октябрьской революции связано с тем, что КПРФ выступает против повышения пенсионного возраста.

«Видимо, мы хорошо работали против пенсионной реформы. Эта тема непременно будет подниматься на встрече, как и на всех наших митингах. Об этом обязательно мы будем говорить. Следующий год будет тяжелейшим для страны. Пойдут люди, на которых скажется влияние пенсионной реформы. И не только оно: с 1 января повышение НДС до 20%, удорожание всех услуг и тарифов», — добавила депутат Законодательного собрания Петербурга.