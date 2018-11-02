А на рекламу деньги есть — конгрессмен возмущается Трампом

Вашингтон, , 18:25 — REGNUM Реакция Дональда Трампа на приближающийся к США «караван мигрантов» побудила конгрессмена-демократ Джо Кеннеди задуматься о том, на что в Америке расходуются бюджетные средства. В своем твиттере политик пишет:

«Дональд Трамп жалуется, что мы не можем позволить себе обогревать низкодоходные дома, продлевать налоговые кредиты для рабочих семей или защитить пенсионное обеспечение, которое заработали наши пожилые. Но он просит вас заплатить за выход военных против безоружных семей мигрантов, чтобы он мог сделать свой следующий рекламный ход».

Напомним, Дональд Трамп, анонсируя новые меры против нелегальных мигрантов (помимо намерения направить им навстречу 15 000 солдат), заявил, что военнослужащие армии США будут расценивать бросаемые нелегальными мигрантами камни как применение огнестрельного оружия. По мнению Трампа, прилетевший в лицо камень ранит не хуже пули.