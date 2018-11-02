Пятница, 2 Ноября 2018 года
19:53:12 МСК

Прокуроры требуют посадить бывшего вице-президента Каталонии на 25 лет

Политика

Карме Форкадель, Жорди Куиксара и Жорди Санчеса прокуроры требуют посадить на 17 лет

Прокуроры требуют посадить бывшего вице-президента Каталонии на 25 лет
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
«Виновен!»

Мадрид, 2 ноября 2018, 18:23 — REGNUM  Прокуратура Испании потребовала наказания в виде 25 лет лишения свободы для бывшего вице-президента Каталонии Ориола Жункераса, 2 ноября передает агентство Associated Press.

Других арестованных после «мятежа» 2017 года лидеров сторонников независимости региона от Испании, Карме Форкадель, Жорди Куиксара и Жорди Санчеса, прокуроры требуют посадить на 17 лет.

Жункераса, Форкадель, Куиксара и Санчеса обвинители считают главными организаторам «мятежа». Для 19 других обвиняемых каталонцев прокуратура Испании затребовала меньшие сроки.

Читайте также: В Испании начался суд над сторонниками независимости Каталонии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Референдум о независимости Каталонии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить