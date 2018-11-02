Рост пенсий на 20% поможет Порошенко выиграть выборы — эксперт

Киев, , 17:55 — REGNUM На Украине существенное повышение пенсий с 1 марта 2019 года должно обеспечить президенту Украины Петру Порошенко очередную победу на президентских выборах. Об этом 2 ноября в эфире одного из украинских телеканалов заявил украинский экономист Александр Охрименко.

«Я слышал, пенсии должны существенно поднять — на 20%. Это такой подарок, который должен будет обеспечить Петру Алексеевичу возможность еще раз стать президентом. Для этого все специально делается — деньги и эмиссия… Предвыборный год разбалансирует бюджет. Возможно, тогда уже не будет Гройсмана, тогда новый премьер будет думать, что делать?» — рассказал Охрименко.

Он также согласился с мнением, что выборы на Украине нужно проводить каждый год, чтобы повышались пенсии.

«Пенсионеры уж точно будут не против. Они понимают, что под выборы будет повышение… Это повышение пенсий ориентируется исключительно на выборы», — пояснил Охрименко.

В свою очередь политический эксперт Юрий Лиснычий отметил, что, несмотря на повышение, пенсии украинцев все равно останутся мизерными.

«Любые действия власти по улучшению будут восприниматься исключительно в предвыборном контексте. У нас власти любят делать улучшения перед выборами. Это наша данность, по-другому система не работает. Граждане, которые понимают ситуацию с пенсиями, их это улучшение не спасает никоим образом. У украинцев и так мизерные пенсии, но наименьшее улучшение на фоне негатива уже воспринимается как позитив», — рассказал Лиснычий.

Как сообщалось, 1 ноября премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что с 1 марта 2019 года состоится массовый перерасчет пенсий всем категориям украинских пенсионеров. При этом 1 января 2019 года на Украине повысят пенсии военным пенсионерам.

«Две важнейшие задачи: Пенсионный фонд должен быть подготовлен к тому, чтобы с 1 января 2019 года в очередной раз повысить пенсии военным пенсионерам. А также подготовиться к тому, чтобы с 1 марта 2019 года провести первый в истории Украины массовый перерасчет и пенсий всем другим категориям пенсионеров. Это огромная работа, но у вас четыре месяца», — сказал Гройсман во время встречи с новым руководителем пенсионного фонда Евгением Капинусом.