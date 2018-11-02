Суд над экс-главой УФАС Дагестана пройдёт в Москве

Махачкала, , 17:55 — REGNUM Суд над экс-главой дагестанского управления Федеральной антимонопольной службы Кубасаем Кубасаевым, обвиняемым в получении взятки в особо крупном размере, пройдет в Москве. Такое решение приняла коллегия по уголовным делам Верховного суда России, пишет «Коммерсантъ».

Изначально дело Кубасаева было передано в Ленинский районный суд города Махачкалы. Однако заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь выступил с ходатайством о переносе процесса из Дагестана в Лефортовский районный суд Москвы. По словам обвинителя, рассмотрение дела на родине подсудимого не гарантирует объективного и беспристрастного разбирательства.

Замгенпрокурора подчеркнул, что Кубасаев имеет поддержку ряда влиятельных людей и политических деятелей республики. Кланово-родственные связи подозреваемого, по словам обвинителя, могут быть задействованы для оказания давления на участников дела. Адвокат Магомед Магомедов попытался доказать судебной коллегии несостоятельность приведенных заместителем генпрокурора доводов. По словам защитника, человек, содержащийся в СИЗО, не способен воспрепятствовать объективному расследованию. Однако Верховным судом России было принято решение удовлетворить ходатайство об изменении территориальной подсудности дела ввиду убедительности доводов Генпрокуратры.

Напомним, бывший руководитель управления антимонопольной службы Дагестана был задержан 22 марта 2018 года. На следующий день его переправили в Москву для дальнейшего рассмотрения уголовного дела. По версии следствия, в период с 2013 по 2015 год Кубасаев незаконно получал деньги от Шамиля Кадиева — директора одного из предприятий Дагестана, выполняющего функции заказчика по строительству объектов за счет бюджетных средств. Взамен чиновник оказывал ему покровительство, не препятствуя проведению аукционов на право заключения госконтрактов. В общей сложности, считает следствие, в качестве взятки Кубасаев получил около 2 млн рублей, дорогие швейцарские часы и охотничье гладкоствольное ружье.

Как сообщало ИА REGNUM, обвиняемый в ходе заседания Басманного суда Москвы, решавшего вопрос об аресте, полностью отрицал свою вину. Кубасаев подчёркивал, что он «заслуженный человек», имеющий награды, и предлагал «расстрелять его сразу», чем тратить время на следствие.

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