Радикалы о приезде Меркель в Киев: «Визит канцлера Германии был ни о чём»

Киев, , 17:52 — REGNUM «Визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Киев был «ни о чём». Германия продолжит строить газопровод «Северный поток-2» в обходы Украины». Об этом написал на своей странице в Фейсбук депутат от фракции «Радикальная партия» Игорь Мосийчук.

«Визит ни о чем или обеспокоенность беспокойством. Сегодняшний визит канцлера Германии был ни о чём. Судите сами: безальтернативность минского формата, недопустимость выборов в ДНР и ЛНР, санкции против РФ продолжим, но «Северный поток» тоже продолжим строить», — отметил Мосийчук.

Он призвал Запад выполнить гарантии безопасности, которые Украина получила в рамках Будапештского меморандума.

«А тем временем от рук тех, с кем фрау Меркель строит газопровод в обход Украины, ежедневно погибают украинцы — как военные, так и мирные жители украинского Донбасса. Единственная альтернатива дипломатии «ни о чём» это навязывать мировым лидерам нашу украинскую повестку дня, требуя соблюдать гарантии данные нашей стране в Будапештском меморандуме», — подытожил Мосийчук.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября канцлер Меркель заявила, что Украина должна получить гарантии в сохранении транзита газа после строительства «Северного потока-2».

«Что касается «Северного потока-2», нам известно, что Украина отклоняет этот проект. Я менее критично рассматриваю этот проект и выступаю за то, чтобы были гарантии для Украины, чтобы Украина сохранила свою транзитную роль. Эти переговоры ведутся с Россией, речь идет о создании транзитного договора. Важно, чтобы Украина осталась важной транзитной страной. У нас есть не только «Северный поток», но и «Турецкий поток», — рассказала Меркель.

По её словам, Германия и Россия не хотят снизить транзитную роль Украины.

«Газовые потоки расширяются со стороны России в Европейский Союз, но это не значит, что мы хотим снизить транзитную роль Украины… Мы хотим видеть Украину партнером относительно транзита», — сказала Меркель.

Напомним, в августе 2018 президент Украины Петр Порошенко призвал европейских партнеров Украины отказаться от строительства газопровода «Северный поток-2». Он назвал газопровод «троянским конем» Кремля.

Киев рискует лишиться значительных объемов транзита газа в случае запуска «Северного потока-2». В 2017 году доходы Украины от транзита российского газа составили около 3 млрд долл.