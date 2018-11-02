МИД России вручил ноту протеста послу Кипра

Москва, , 17:24 — REGNUM Посол Кипра в Москве Леонидас Маркидис 1 ноября был вызван в МИД России, где ему была вручена нота протеста в связи с нарушением прав российских граждан при пересечении кипрской границы, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«Его внимание было привлечено к участившимся случаям нарушения прав российских граждан при пересечении ими границы Республики Кипр и вручена соответствующая нота», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в беседе с кипрским дипломатом также были «рассмотрены пути недопущения впредь подобных инцидентов».

Напомним ранее в СМИ появилась информация о том, что в аэропорту Ларнаки была задержана гражданка России, которая в последствии была депортирована за попытку попасть на территорию Северного Кипра.