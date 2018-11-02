Американцев старательно зазывают на выборы: на чьих руках козырь?

Вашингтон, , 17:33 — REGNUM Важные для США выборы состоятся уже через несколько дней — 6 ноября, и в оставшиеся дни сторонники обеих партий тщательно зазывают избирателя придти и проголосовать — разумеется, за «правильного» кандидата.

Общение с избирателем происходит в твиттере, где демократы акцентируют важность каждого голоса и напирают на несимпатичность (для них) самого Трампа. Так, Хиллари Клинтон знает:

«Люди с большей вероятностью проголосуют, если друзья подталкивают их голосовать. Они также скорее всего проголосуют, если у них есть план проголосовать. Так что спросите сегодня своего друга: «А каковы твои планы на голосование?»

«Продолжающаяся непопулярность Трампа и саботирование республиканцами здравоохранения дают демократам шанс за шесть дней до выборов. Но ничего не произойдет, если люди не проголосуют. Голосуйте и побудите голосовать так много людей, как возможно», — призывает конгрессмен Тед Лью.

«В выборах можно участвовать по-разному, — объясняет сенатор Кирстен Джиллибранд. — Жертвуете ли вы, или обзваниваете избирателей, или ходите по домам, или распространяете слово в соцсетях, каждое действие имеет значение. Поэтому в любое время, которое вы можете выделить, сделайте что-то для поддержки бьющегося за прогресс кандидата».

Республиканцам в некотором роде проще: на них работает статистика, которую приводят даже без дополнительных призывов:

«Отличные новости — в октябре экономика достигла 250 000 новых рабочих мест, а уровень безработицы снизился до 3,7% — самого низкого с декабря 1969 года», — пишет конгрессмен Вики Хетцлер.

То же самое сообщение повторяют ее однопартийцы — конгрессмены Билл Хьюзенга и Кевин Маккарти и сенатор Оррин Хэтч.

Понимая, что мяч сейчас на стороне республиканцев, Джиллибранд призывает на помощь риторику:

«Президент Трамп делает всё возможное, чтобы эти выборы касались его. Но у нас есть для него новости: эти выборы касаются поднятия наших голосов, борьбы друг за друга и утверждения нашей власти. Это не о нём. Это о нас».

Напомним, что промежуточные выборы в парламент США пройдут 6 ноября. Граждане страны будут выбирать 35 сенаторов, 36 губернаторов штатов и 435 членов Палаты представителей, а также десятки других законодателей. Результаты промежуточных выборов прямо не касаются президента США, однако, как ожидается, они окажут огромное влияние на остаток его президентского срока.