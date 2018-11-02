Крымских чиновников ждёт жёсткая «метла»

Симферополь, , 17:20 — REGNUM Очередное невыполнение планов реализации федеральной целевой программы развития Крыма обернётся новыми отставками в структурах власти республики. Об этом 2 ноября журналистам сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«К сожалению, отставание связано как с объективными, так и с субъективными причинами. Есть вопросы к отдельным должностным лицам, однако шансы на то, чтобы «вытащить» эти объекты, есть. Неосвоение денег к концу года и невыполнение мероприятия означает увольнение с должности, причём в этом году это будет гораздо жёстче, чем в прошлом», — подчеркнул глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер РФ Ольга Голодец оценила темпы реализации федеральной целевой программы развития Крыма на «удовлетворительно», выразив надежду на то, что местным властям удастся сократить отставание и ввести к концу года новые объекты.

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