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Нетаньяху: Саудиты должны ответить за Хашогги, но «главная проблема — Иран»

Политика

Убийство в Стамбуле — это «ужасно», но Иран ещё страшнее

Нетаньяху: Саудиты должны ответить за Хашогги, но «главная проблема — Иран»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Биньямин Нетаньяху

Варна, Болгария, 2 ноября 2018, 17:25 — REGNUM  Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признает, что убийство журналиста Джемаля Хашогги в саудовском консульстве — это «ужасно», но призывает помнить, что «главная проблема — это Иран», 2 ноября передает агентство Associated Press.

По словам Нетаньяху, убийство Хашогги «должно быть надлежащим образом наказано», но так, чтобы при этом не подорвать стабильность Саудовской Аравии.

«Необходимо найти путь к достижению обеих целей, потому что я думаю, что главная проблема — это Иран», — заявил Нетаньяху на пресс-конференции в болгарской Варне.

Нетаньяху отметил, что Израиль, Франция и Дания ведут совместное расследование нападений на представителей иранской оппозиции в Европе, организованные, как предполагается, спецслужбами Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября Нетаньяху уже заявил, что Иран является главным источником «воинствующего ислама» в мире и предупредил, что Тегеран готовит атаки «на европейской земле».

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Израиль и Иран
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