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Сирия: Турция уже применяет вертолеты огневой поддержки против курдов

Политика

До вечера 1 октября турецкие военные использовали для обстрела позиций курдских вооруженных формирований только артиллерию и минометы

Сирия: Турция уже применяет вертолеты огневой поддержки против курдов
Tobrouk
Вертолёт турецких ВВС

Анкара, 2 ноября 2018, 17:12 — REGNUM  Турецкая армия продолжила нанесение ударов по позициям курдских отрядов Народных защитников в районе города Айн-эль-Араб (Кобани). Очередная серия обстрелов была проведена 1 октября вечером. Речь идет о неоднократном применении тяжелой артиллерии.

Затем турецкие военные применили вертолеты огневой поддержки, которые нанесли мощные удары по позициям курдских формирований, расположенных как недалеко от города, так и в самом городе Кобани. Общее количество убитых и раненых в результате этих действий до сих пор неизвестно.

Следует отметить, что в предыдущие дни турецкие вооруженные силы еще не использовали вертолеты огневой поддержки. 1 октября — это был первый день их применения.

Турция в последнее время активизировала свои атаки на позиции курдских сил на севере Сирии. Это произошло после того, как президент Турции Реджеп Эрдоган объявил, что военные его страны начнут новую операцию к востоку от Евфрата.

Следует отметить, что курдские отряды Народных защитников — это основа Сирийских демократических сил, созданных и поддерживаемых США.

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Война в Сирии
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