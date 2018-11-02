Мигель Диас-Канель пригласил Владимира Путина на Кубу в 2019 году

Москва, , 17:00 — REGNUM Председатель Государственного совета и Совета министров Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес пригласил президента Российской Федерации Владимира Путина посетить Кубу в 2019 году. Приглашение прозвучало сегодня, 2 ноября, во время переговоров в узком составе между главами России и Кубы в Москве.

«Учитывая большое значение вашего визита, мы хотели бы пригласить вас в 2019 году, когда исполняется пять лет с этого момента, чтобы вы вновь нанесли визит на Кубу», — сказал Диас Канель, имея в виду последний визит российского лидера на Кубу, который состоялся почти пять лет назад.

Также Диас-Канель передал привет Путину от Рауля Кастро.

В целом глава Кубы считает, что отношения между двумя странами можно охарактеризовать как братские.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе переговоров Путина с Диас-Канелем обсуждался весь комплекс российско-кубинских отношений, а также дальнейшие перспективы углубления российско-кубинского стратегического партнерства в различных сферах. Кроме того, лидеры двух стран обменялись мнениями по ключевым вопросам международной повестки дня.