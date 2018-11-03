Двойное дно Японского предложения Пекину: чем оно чревато для России

Токио, , 14:05 — REGNUM Визит в Пекин японского премьер-министра Синдзо Абэ может стать этапом в осуществлении «хитрого японского плана» по переформатированию политической карты Дальневосточного региона. Что свидетельствует о дальнем прицеле японских планов, рассуждает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

На встрече в Пекине между японским и китайским лидерами звучали оптимистичные вещи, и хотя Си Цзиньпин призвал «не создавать друг другу угроз», напоминая о двусмысленных японо-американских военных маневрах, но основной вектор лежал в области экономики. Похоже, что более осязаемые контуры обретает план создания на востоке Азиатско-Тихоокеанского региона зоны свободной торговли между Японией, Китаем и Южной Кореей. А эта система могла бы координировать свои действия на рынках всей планеты, противостоя нажиму со стороны США, который начинает ощущать не только Пекин, но и Токио.

Происходящее всё больше напоминает остановку глобализации и создание политических блоков, которыми так и пестрела история ХХ века. Особенно в предвоенные периоды. Любопытно, впрочем, не это, а то, что вместе с Японией в этот блок может войти и серьезная антироссийская направленность, которая для Токио является не просто способом выслужиться перед Вашингтоном, но и идеологической основой оправдания как пересмотра «антивоенной» конституции 1947 года, так и прицелом на новую экспансию.

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