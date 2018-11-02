Псковское управление связи доверили главе молодёжного парламента

Псков, 2 ноября 2018, 16:34 — REGNUM Управление цифрового развития и связи администрации Псковской области возглавит председатель молодёжного парламента при Псковском областном собрании депутатов, заместитель директора лицея экономики и основ предпринимательства № 10 города Пскова Денис Матвеев. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что новому правлению предстоит решать много важных задач, среди которых — повышение качества связи на территории Псковской области и обеспечение мобильной связью и интернетом жителей отдалённых и малонаселённых деревень и сёл.
Кроме того, новое управление займётся развитием цифровой экономики, системы документооборота и обеспечением защиты информации.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, управление цифрового развития и связи в администрации Псковской области будет выполнять часть функций ликвидированного госуправления по связи и массовым коммуникациям. Также в регионе будет создано управление информационной политики.
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