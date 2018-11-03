Мифом о «российской угрозе» Запад сам роет себе яму

Москва, , 10:59 — REGNUM Россия очень опасна для Запада. Вот только опасность эта серьезно отличается от того, что принято величать «русской угрозой». В чем состоит это различие, рассуждает в своей статье автор ИА REGNUM Платон Беседин.

Мифы о России, «желающей захватить всех», продолжают тянуться в сознании западных граждан издавна. При этом в расколотом сознании сторонников данной идеи образ агрессивно-хищной России мирно уживается с представлениями о ней как о месте, населенном людьми безынициативными, обладающими рабской психологией. Такая комбинация, впрочем, оказывается даже полезной для объяснений чего угодно, ведь на миф можно списать многое, включая собственные ошибки и просчеты.

Пожалуй, именно здесь и кроется основная опасность «русского фактора» для западного будущего. Вместо того, чтобы исправлять действительные проблемы, коллективный Запад в массе своей занят пустопорожним «противостоянием с Россией». По существу, те на Западе, кто должен быть готов ответить на реальный вызов, обезоруживают сами себя — беда придет, откуда не ждали.

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