В Госдуме не исключили появления Парламентской ассамблеи стран G20

Буэнос-Айрес, , 15:57 — REGNUM В Госдуме не исключили создания в ближайшем будущем Парламентской ассамблеи стан G20, передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября.

«Решения «Большой двадцатки» необходимо имплементировать в национальные законодательства, а также контролировать их выполнение. Все это создает реальные предпосылки для создания парламентского измерения этого блока», — сказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Он уверен, что в ближайшие годы парламентское измерение G20 сформируется окончательно и, возможно, превратится, в Парламентскую ассамблею или постоянно действующий парламентский форум, имеющий свои профильные комитеты.

«То есть можно говорить о перспективах возникновения новой авторитетной межпарламентской организации, которая будет иметь весьма весомое влияние и займёт безусловно знаковую роль в мире», — указал он.

Саммит спикеров парламентов стран G20 проходит в Аргентине.