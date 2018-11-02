Пятница, 2 Ноября 2018 года
16:26:46 МСК

В Госдуме не исключили появления Парламентской ассамблеи стран G20

Политика

«Можно говорить о перспективах возникновения новой авторитетной межпарламентской организации»

Буэнос-Айрес, 2 ноября 2018, 15:57 — REGNUM  В Госдуме не исключили создания в ближайшем будущем Парламентской ассамблеи стан G20, передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября.

«Решения «Большой двадцатки» необходимо имплементировать в национальные законодательства, а также контролировать их выполнение. Все это создает реальные предпосылки для создания парламентского измерения этого блока», — сказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Он уверен, что в ближайшие годы парламентское измерение G20 сформируется окончательно и, возможно, превратится, в Парламентскую ассамблею или постоянно действующий парламентский форум, имеющий свои профильные комитеты.

«То есть можно говорить о перспективах возникновения новой авторитетной межпарламентской организации, которая будет иметь весьма весомое влияние и займёт безусловно знаковую роль в мире», — указал он.

Саммит спикеров парламентов стран G20 проходит в Аргентине.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внешняя политика России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить