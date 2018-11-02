Губернатор вновь выступил за советский вариант флага и герба Севастополя

Севастополь, , 15:56 — REGNUM Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников подписал указ, согласно которому предлагается узаконить флаг и герб города, которые были приняты во времена СССР. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства города-героя.

«Согласно указу до принятия соответствующих законов Севастополя о флаге и гербе допускается использование в качестве официального символа города действующих герба и флага Севастополя государственными органами, органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований, гражданами, общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями», — указано в документе.

Кроме того, губернатор повторно внёс в местный парламент проекты законов о гербе и о флаге Севастополя.

Как сообщало ИА REGNUM, впервые на рассмотрение городского Законодательного Собрания законопроект о гербе и флаге города федерального значения обсуждался летом 2018 года. Тогда же на сайте городского правительства провели опрос, по результатам которого подавляющее большинство горожан — 79% выступили за сохранение действующего герба. За дореволюционный вариант городского символа проголосовало лишь 18% горожан. 3% севастопольцев решили, что городу необходимо разработать новую символику.

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Позже депутаты Законодательного Собрания отклонили законопроект, предполагавший сохранение действующего герба города-героя, заявив о необходимости городского референдума по данному вопросу.

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