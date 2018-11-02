МИД РФ: Вашингтон окончательно решил выйти из ДРСМД

Москва, , 15:48 — REGNUM Вашингтон окончательно решил выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом 2 ноября после переговоров с главой ОБСЕ Томасом Гремингером заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам главы российского дипломатического ведомства, США в скором будущем объявят о выходе из ДРСМД официально. Лавров подчеркнул, что Москва заинтересована в сохранении указанного международного соглашения.

«Мы высказали нашу готовность рассматривать сложившуюся ситуацию, но, как мы понимаем, решение США окончательное. О нем скоро будет официально объявлено», — сообщил глава МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что, делая безосновательные обвинения в адрес России о якобы нарушении ею ДРСМД, США пытаются прикрыть собственные прямые и очевидные нарушения данного договора.

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