Врио курского губернатора уволил двух своих заместителей

Курск, , 15:43 — REGNUM Сразу два врио заместителей губернатора Курской области уволены с должностей. Об этом сообщила пресс-служба администрации области 2 ноября.

Временно исполняющий обязанности губернатора Роман Старовойт подписал распоряжение о расторжении срочного контракта с Александром Деминым и освобождении его от должности заместителя губернатора Курской области. Также подписано распоряжение об увольнении Сергея Дюмина, который временно исполнял обязанности заместителя губернатора Курской области.

«Оба увольнения произошли досрочно по инициативе самих работников», — говорится в сообщении пресс-службы.

Местные СМИ предполагают, что перестановки в областной власти только начались. Так, ещё один врио заместителя губернатора Александр Зубарев находится в отпуске, из которого, по некоторым данным, на рабочее место он уже не вернется.

Как сообщало ИА REGNUM, Роман Старовойт был назначен врио курского губернатора после отставки Александра Михайлова 11 октября. Ранее Старовойт был заместителем министра транспорта РФ, а до этого возглавлял Федеральное дорожное агентство. При этом он уже заявил, что ожидает в Курске часть своей проверенной команды — точнее, её «костяк».

Накануне, 1 ноября, прокуратура сообщила о возбуждении двух уголовных дел в отношении начальника комитета ЖКХ Курска. В этот же день работа чиновников в части благоустройства была резко раскритикована членом Центрального штаба ОНФ, координатором Центра Народного фронта по мониторингу благоустройства городской среды Светланой Калининой.

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