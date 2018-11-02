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Глава комитета Госдумы по связи видит риски в создании кибердружин

Политика

И речь идет не только о формализме

Москва, 2 ноября 2018, 15:40 — REGNUM  В Госдуме видят риски в создании кибердружин, передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября.

«Оформление этого движения на законодательном уровне несет риски трансформации народной инициативы в формальное исполнение обязательств и профанацию идеи добровольчества», — отметил глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия»).

Он указал на то, что в настоящее время граждане имеют возможность оперативно сообщать о найденных в интернете нарушениях через электронные приемные правоохранительных органов, онлайн-сервисы Роскомнадзора и уполномоченных им организаций или «горячую линию» Организации по защите интернет-пользователей РОЦИТ.

Законопроект о кибердружинах подготовили депутаты фракции «Единая Россия». Предполагается, что кибердружины будут создаваться по инициативе граждан РФ не моложе 18 лет в форме общественной организации. Инициативная группа должна будет уведомить о начале своей деятельности Роскомнадзор. Парламентарии намерены обязать прокуратуру, следственные органы, органы государственной власти и местного самоуправления сотрудничать с кибердружинниками.

Обсуждение инициативы пройдет также в Общественной палате.

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