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Несговорчивость россиян удивляет посла США в России

Политика

В своей работе Хантсман руководствуется инструкциями, полученными от главы Белого дома

Нью-Йорк, США, 2 ноября 2018, 15:32 — REGNUM  Больше всего в россиянах посла США в России Джона Хантсмана удивляет нежелание идти на уступки. Об этом он заявил в интервью газете Deseret News.

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«То, какими несговорчивыми они могут быть», — сказал дипломат.

Посол также отметил, что в своей работе в качестве дипломата он руководствуется инструкциями, ранее полученными от президента США Дональда Трампа. Однако наладить отношения с Москвой и достичь успеха в договоренностях в сфере контроля над ядерными вооружениями ему не удаётся из-за Вашингтона, так как серьёзные дипломатические шаги требуют согласования с Сенатом. Вторая причина — несговорчивость Кремля.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября сенат США утвердил кандидатура экс-губернатора американского штата Юта Джона Хантсмана на должность посла в России. Эту должность ранее ему предложил президент США Дональд Трамп.

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