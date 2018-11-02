Новый спикер думы Великого Новгорода вступил в «Единую Россию»

Великий Новгород, , 15:32 — REGNUM Председатель думы Великого Новгорода шестого созыва Алексей Митюнов, избранный депутатом по одному из одномандатных округов в городе, вступил в партию «Единая Россия». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Новгородского регионального отделения партии, членский билет Митюнову был вручён в Великом Новгороде 30 октября, на городской партийной конференции.

Помимо Митюнова, в партию вступили ещё шесть человек.

Как пояснял Митюнов корреспонденту ИА REGNUM после избрания спикером городского парламента, он участвовал в праймериз «Единой России» как сторонник партии.

«После выборов, как только определилась моя судьба, я вступил в партию. И это был мой сознательный выбор. Я думаю, что незазорно быть членом этой партии. Это партия власти; партия, которая имеет большие ресурсы; партия, которая работает. Безусловно, она поддерживает и какие-то непопулярные решения, принимаемые руководством страны, но без этого никуда не деться: всегда есть обоснования, почему принимаются такие решения. В партии работают люди чести, имеющие опыт управления и опыт работы в политике, готовые прийти на помощь», — отметил Алексей Митюнов.

Напомним, Алексей Митюнов был избран спикером думы Великого Новгорода 27 сентября 2018 года большинством голосов депутатов, несмотря на предложения оппозиции избрать спикером представителя КПРФ, которая по результатам голосования обошла «Единую Россию»: КПРФ лидировала с 30,57%, «Единая Россия» набрала 24,39%.

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