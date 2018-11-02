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Власти Южного Судана отпустили на свободу двух помощников лидера оппозиции

Политика

Все-таки помирились?

Джуба, 2 ноября 2018, 15:34 — REGNUM  Власти Южного Судана освободили двух помощников лидера оппозиции Рика Мачара в рамках исполнения мирных договоренностей, направленных на урегулирование внутреннего конфликта в стране, сообщает 2 ноября Reuters.

«Мы здесь для того, чтобы выполнить указ президента. Освобождение является частью мирного процесса», — подчеркнул министр внутренних дел Южного Судана Мишель Чианджик.

Напомним, в Южном Судане завершился пятилетний внутренний конфликт между правительством страны и оппозицией. При посредничестве Судана президент страны Салва Киир и лидер повстанцев Рик Мачар подписали соглашение о перемирии.

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