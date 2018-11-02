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Посол Эр-Рияда вызван в МИД Норвегии по делу Хашогги

Политика

В Осло вопрос убийства журналиста воспринимают серьезно

Осло, 2 ноября 2018, 15:27 — REGNUM  Власти Норвегии вызвали посла Саудовской Аравии в связи с убийством оппозиционного Эр-Рияду журналиста Джамаля Хашогги, заявил 2 ноября глава МИД скандинавского государства Ине Эриксен Серейде, сообщает британское агентство Reuters.

По данным ведомства, дипломатический представитель был вызван 1 ноября.

«Мы поднимали вопрос убийства Джамаля Хашогги и заявляли несколько раз нашу точку зрения послу Саудовской Аравии, до того как о нём [убийстве] стало известно», — отметила министр иностранных дел.

«Мы подчеркнули, насколько серьезно мы воспринимаем этот вопрос, вчера, когда он был в министерстве иностранных дел для консультаций», — добавила Серейде.

Напомним, ранее в США заявили о введении санкций против причастных к убийству журналиста. При этом запретительные меры Вашингтон собирается вводить исключительно после получения доказательств.

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