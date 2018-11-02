Хачатуров освобожден от должности генерального секретаря ОДКБ

Москва, , 15:24 — REGNUM Решением Совета Коллективной Безопасности ОДКБ Юрий Хачатуров освобожден от должности генерального секретаря организации, сообщает официальный сайт ОДКБ.

«В соответствии с установленным порядком инициированная армянской стороной процедура досрочного отзыва с должности Генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности представителя Республики Армения Хачатурова Юрия Григорьевича завершена», — говорится в заявлении.

Исполнение обязанностей генерального секретаря ОДКБ возложено на заместителя Генерального секретаря ОДКБ Семерикова Валерия Анатольевича.

Как ранее сообщало ИА REGNUM со ссылкой на источник в правительстве, Армения хочет представить кандидатуру экс-министра обороны Армении Вагаршака Арутюняна на должность генерального секретаря ОДКБ.

28 июля министерство иностранных дел Армении сообщило, что Ереван предложил сменить генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрия Хачатурова.

Юрию Хачатурову 26 июля Специальная следственная служба Армении предъявила обвинение по статье 300, часть 1 УК РА (узурпация власти). 27 июля, рассмотрев ходатайство следствия об аресте, суд выпустил Хачатурова под залог. Другого фигуранта дела — экс-президента Роберта Кочаряна — суд арестовал на два месяца, третий обвиняемый по той же статье, экс-министр обороны Михаил Арутюнян, объявлен в розыск.

Генерал-лейтенант Вагаршак Арутюнян занимал пост министра обороны Армении в 1999—2000 гг., до этого был представителем Республики Армения в совете министров обороны стран-участников СНГ.

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