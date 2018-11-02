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В Кремле прокомментировали заявления Коломойского о санкциях

Политика

Ранее Коломойский заявил, что Порошенко лично вычеркнул его имя из санкционного списка, чтобы представить его американским партнерам как «агента Кремля»

Москва, 2 ноября 2018, 15:19 — REGNUM  Заявление украинского олигарха Игоря Коломойского о согласовании санкционного списка России с администрацией президента Украины Петра Порошенко в Кремле восприняли с юмором. Об этом 2 ноября сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, слова Коломойского о том, что список санкций согласовывался с украинской стороной, в России «восприняли с юмором».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский заявил, что Порошенко лично вычеркнул его имя из санкционного списка, чтобы представить его американским партнерам как «агента Кремля».

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Санкции Украины в отношении России и контрмеры
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