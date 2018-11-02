На Украине отметили изобилие ошибок в санкционном постановлении Медведева

Киев, , 15:14 — REGNUM Украинские эксперты и политики обсуждают наличие лексических и фактологических ошибок в постановлении № 1300 правительства России, которое вводит специальные экономические меры в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины.

В частности, в санкционный список вместо лидера праворадикальной организации С14 (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Евгения Васильевича Карася попал его тезка, украинский галерист Евгений Валериевич Карась.

«Ядерное, православное государство не может разобраться, на кого налаживает федеральные санкции», — отметил Карась на своей странице в Фейсбуке.

Кроме того, в санкционный список попала детская писательница Лариса Ницой, вина которой неизвестна. Также в санкционном списке допущены ошибки в написании фамилий украинских чиновников — главы службы безопасности Украины Василия Грицака (записан как Василь Гріцак) и депутата от фракции «Блок Петра Порошенко» Игоря Грынива.

При этом депутат от фракции «Радикальная партия» Игорь Мосийчук заметил, что в санкционном списке отмечено, что герой Украины, глава УНА-УНСО (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Юрий-Богдан Романович Шухевич якобы родился в с. Оглядов Львовской области СССР в марте 1933 года. Хотя на тот момент вся область входила в состав Львовского воеводства Польши.

«Ну, хорошо спутали Жеку Карася с его тезкой художником, а то, что Западную Украину, которая тогда была под польской оккупацией, в СССР записали то ничего?» — задался вопросом Мосийчук.

В свою очередь историк и блогер Юрий Гудименко заметил, что в санкционном списке место рождения украинцев написано с ошибками, поскольку в документе не указали аббревиатуру УССР.

«Во всех советских документах место рождения писали так: после населённого пункта и области — сначала советская республика (БССР, УССР, РСФСР и другие), потом собственно само государство — СССР. В санкционном списке это мелькает, но только если человек родился не в Украинской ССР, а, например, в Белорусской ССР. Тогда написано правильно: город такой-то, ССР такая-то, СССР. А если человек из санкционного списка родился в Украине, то россияне вносят его так: название города, СССР. Например, г. Днепропетровск, СССР. Или: г. Донецк, СССР. Что, разумеется, полный бред и так никогда в самом СССР не писали (как минимум из-за обилия Донецков)», — написал Гудименко в Фейсбуке.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства РФ № 1300 о введении специальных экономических мер в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний. В частности, госконцерн «Укрспирт», «Государственная продовольственно-зерновая корпорация», госпредприятие «Восточный горно-обогатительный комбинат», «АвтоКрАЗ», «Калушский опытно — экспериментальный завод Института химии поверхности Национальной академии наук Украины», Запорожское госпредприятие «Кремнийполимер», а также «FOZZY Group», «Фармак» и «Мироновский хлебопродукт».