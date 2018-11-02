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В Росавиации объяснили инцидент с самолетом AirFrance

Политика

Службы РФ были готовы оперативно предоставить разрешение на пролет самолету французской авиакомпании, однако экипаж воздушного судна предпочел отказаться от этого

Москва, 2 ноября 2018, 15:10 — REGNUM  Экипаж пассажирского лайнера авиакомпании AirFrance, летевшего из Парижа в Хошимин, решил отказаться от продолжения полета ввиду отсутствия разрешения на нахождение в воздушном пространстве РФ. Об этом сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта РФ (Росавиация).

«1 ноября маршрут следования рейса AF 258 был значительно изменен и проложен через воздушное российское пространство. При этом соответствующего разрешения на использование воздушного пространства РФ авиакомпания не запросила», — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

В Росавиации подчеркнули, что Россия была готова оперативно предоставить такое разрешение самолету французской авиакомпании, однако экипаж воздушного судна предпочел отказаться от предложенного варианта решения и совершил посадку на территории Польши.

Инцидент мог произойти в результате программного сбоя у авиакомпании AirFrance, подчеркнул собеседник агентства.

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Авиапроисшествия
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