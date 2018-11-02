В Киеве пояснили, зачем проводят учения возле Крыма

Херсон, Украина, , 15:10 — REGNUM Комплексные учения с боевыми стрельбами, которые проводятся на полигоне вооружённых сил Украины «Ягорлык» в Херсонской области Украины, имеют своей целью «отработку системы многоэшелонной противовоздушной обороны страны». Об этом заявил секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

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Также среди целей учений — «определение путей модернизации зенитно-ракетных комплексов, стоящих на вооружении ВСУ, и заданий на разработку новых средств противовоздушной обороны», говорится в сообщении на сайте СНБО Украины.

Турчинов отметил, что восстановление системы ПВО является «одной из наиболее актуальных проблем сектора безопасности и обороны нашего государства и одним из важных приоритетов, определенных СНБО Украины».

Добавим, что участие в боевых стрельбах с использованием широкого спектра зенитно-ракетных комплексов принимали участие подразделения ПВО, сухопутных войск и зенитно-ракетные войска воздушных сил ВСУ.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 9 по 12 октября на побережье Азовского моря украинские военнослужащие провели тактические учения. Участие в манёврах приняли экипажи бронеавтомобилей Госпогранслужбы и танковые подразделения Вооруженных сил страны. Военные усовершенствовали вопросы взаимодействия при выполнении задач по обороне побережья и уничтожения надводных целей и морского десанта противника.

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