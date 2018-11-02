Фракция «Радикальная партия» в Раде попала под санкции РФ целиком

Киев, , 15:03 — REGNUM Российские санкции против украинских компаний и граждан не сработают с точки зрения международного права. Об этом 2 ноября в эфире одного из украинских телеканалов заявила депутат от фракции «Радикальная партия» Валерия Заружко.

«Санкции выглядят так, будто они введены против всего института украинской независимости. Список тотальный и включает много разных людей. Это не только политики, но и бизнесмены, общественные активисты, разные люди… Юристы говорят, что санкции не сработают с точки зрения международного права. Очень странный список, очень странная цель», — добавила Заружко.

«Наша фракция — единственная фракция в украинском парламенте, которая попала в полном составе в список санкций. Как отреагировали… У нас сильная государственная, проукраинская позиция. Мы её никогда не скрывали. Мы всегда говорили, что для нашей фракции украинские интересы превыше всего, поэтому это нас не удивило», — рассказала Заружко.

Политик также считает, что антиукраинские санкции больше рассчитаны на внутреннего российского потребителя.

«Это продукт для внутреннего потребления в России, для внутреннего потребителя, поэтому он носит более декларативный характер. Они не связаны с какими-то бизнес интересами, возможно, частично… Наверное, есть цель обелить некоторых политиков перед выборами. Нам нужно учитывать, что у России большой опыт в ведении гибридных войн, гибридных санкций», — подытожила Заружко.

Как сообщалось, 1 ноября президент Украины Петр Порошенко заявил, что в новый санкционный список России попали «достойные люди, включая моего сына».

Напомним, 1 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит специальные экономические меры в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины. Санкции ввели в отношении украинских судей, депутатов, бизнесменов, чиновников администрации президента, глав органов исполнительной власти, компании крупнейших украинских предпринимателей, руководителей ведомств. Из всего руководства Украины они не коснулись президента Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана.

Как сообщает пресс-служба российского правительства, под ограничения попали: сын президента Украины Алексей Порошенко; пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко; глава МВД Украины Арсен Аваков; министр инфраструктуры Владимир Омелян; министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак; вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе; глава Нацполиции Вячеслав Аброськин; глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев; глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко; генпрокурор Украины Юрий Луценко; главный военный прокурор Анатолий Матиос; спикер верховной рады Андрей Парубий; глава таможенного комитета Верховной Рады Нина Южанина; экс-премьер Украины Арсений Яценюк и другие.