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Правозащитники призвали Судан прекратить преследовать СМИ

Политика

По данным Amnesty International с начала года в Судане было арестовано 15 представителей СМИ

Правозащитники призвали Судан прекратить преследовать СМИ
Дезире Дио. Чтение газеты в саду. 1890

Хартум, 2 ноября 2018, 14:58 — REGNUM  Правозащитная организация Amnesty International призвала правительство Судана перестать оказывать давление на СМИ, сообщает 2 ноября Al Arabia.

По мнению правозащитников, власти должны перестать «постоянно преследовать, запугивать и цензурировать журналистов».

По данным Amnesty International с начала года в Судане было арестовано 15 представителей СМИ. Кроме того, силовики регулярно совершают рейды на офисы основных информационных агентств страны.

Напомним, по данным организации Репортеры без границ Судан занимает 174 место в рейтинге из 180 стран по индексу свободы прессы в 2017 году. Россия в данном рейтинге находится на 148 месте, что вызывает недоверие к авторам рейтинга.

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