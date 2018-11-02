«Коррупция в самой Германии больше, чем на Украине» — эксперт

Киев, , 14:54 — REGNUM Директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко подверг критике большинство советов канцлера Германии Ангелы Меркель, которые она дала правительству Украины. Об этом Охрименко написал на своей странице в Фейсбуке.

Он считает, что в Германии уровень коррупции выше, чем на Украине, поскольку он скрывается за термином «лоббирование».

"Меркель назвала самые необходимые Украине реформы. Давайте обсудим. Во-первых, по мнению Меркель, важно ввести эффективный механизм борьбы с коррупцией. Коррупция в самой Германии больше, чем в Украине. Просто там никто не называет коррупционера взяточником, а мило называют его «лоббист». Я так понимаю. В Украине тоже нужно просто коррупционеров переименовать на лоббистов и проблем не будет», — отметил Охрименко.

В то же время эксперт поддержал совет Меркель «наладить эффективную систему децентрализации».

При этом Охрименко считает, что президент Петр Порошенко не согласится на реформу децентрализации, поскольку лишится доступа к «кормушке».

"Во-вторых, канцлер ФРГ считает важным наладить эффективную систему децентрализации. Действительно хорошая идея. Но Порошенко и его власть на это пойти не могут, потому что в этом случае у них заберут «кормушку». В Украине работает старый татарский метод «где хан, там и орда» и поменять это нереально», — считает Охрименко.

Он также подверг критике совет Меркель поднять цены на энергоносители без учета размера доходов населения Украины.

«Отдельно Меркель подчеркнула важность реформы цен на энергоносители в рамках сотрудничества Украины с МВФ. А может сначала стоило бы сделать зарплату в Украине, как в Германии, а уже потом говорить о том, что нужно поднимать цены на газ для населения в Украине, как в Германии», — подытожил Охрименко.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября на встрече со студентами Киевского национального университета им. Шевченко канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в первую очередь провела бы на Украине три наиболее важные реформы — децентрализацию, приватизацию и борьбу с коррупцией.

«Первая реформа — это механизм борьбы с коррупцией. Я считаю это одной из наиболее сложных проблем, эта проблема не решается за один день, но тут еще нужно много чего сделать с помощью международных экспертов, у которых есть опыт», — рассказала Меркель.

При этом она призвала Киев провести реформу децентрализации с передачей финансовых ресурсов и ответственности местным властям. Также канцлер посоветовала правительству создать законодательную основу для приватизации, поскольку до сих пор на Украине много госпредприятий, которые работаю неэффективно.

Кроме того, она подчеркнула большую важность реформы цен на энергоносители и отхода от практики выделения властями общих субсидий.

«Не нужно, чтобы население думало, что нефть или газ можно получить по нулевому тарифу. Это центральный вопрос. Мы в Германии всегда шли трудным путем — отходили от общих субсидий и назначали индивидуальные», — рассказала Меркель на встрече с депутатами Рады.