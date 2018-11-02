Горячева предложила направить Андрея Ищенко в приморскую деревню

Владивосток, , 14:45 — REGNUM Член совета Федерации федерального собрания России Светлана Горячева посоветовала депутату Законодательного собрания Приморья, который баллотировался в губернаторы на выборах в сентябре, испытать себя сперва в качестве руководителя сельского поселения, поскольку опыта управления у него нет, сообщает ИА PrimaMedia.

— Ищенко молодой парень. Я очень внимательно изучила его биографию и, может быть, он очень талантливый. Но ему еще пока очень рано думать, чтобы руководить огромным регионом, более двумя миллионов человек, очень сложной территорией, потому что опыта управления у него нет, — заявила Светлана Горячева в пятницу на встрече с журналистами.

«Лучше всего ему сейчас возглавить какое-нибудь поселение. На поселении поучится управлять территорией, а это значит — заняться теплоснабжением, озеленением, водоснабжением, водоотведением, то есть теми вещами, которые называются жизнеобеспечением. Если у него получится, то и районом поуправлять. А после этого население его может быть внесен на руках на пост губернатора Приморского края или другой территории. Тогда будет очень правильно

Может он там сможет построить коммунизма в отдельно взятом поселении. Получится — значит я буду первая кто пожмет ему руку и скажет самые добрые слова. Не получится — значит избрал не ту дорогу», — резюмировала она.