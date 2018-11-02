Москва, , 14:28 — REGNUM Большинство депутатов «Единой России» откажутся от положенных надбавок к пенсии. В этом нет никаких сомнений. Хотел бы напомнить, в том числе и редакции РБК, что в третьем чтении «за» законопроект проголосовали 403 депутата. Об этом заявил заместитель Генерального секретаря партии «Единая Россия» Евгений Ревенко.

«Прочитал сегодня заметку на РБК «Спрошу у жены». Об отказе от депутатских пенсий. Мол, проголосовали депутаты за инициативу секретаря Генсовета ЕР Андрея Турчака, а реально отказываться не хотят. Оторопел. Как один из соавторов данного законопроекта скажу, что заметка носит явно тенденциозный и заказной характер. В ней не сообщается и не приводится ни одного мнения моих товарищей-депутатов из фракции ЕР, кто официально, публично и во всеуслышание заявил об отказе от депутатских преференций. Перечислены лишь те, кто якобы сомневается, мается и хочет «посоветоваться с женой», — написал Ревенко на своей странице в социальной сети.

«Так, вот, хотел бы напомнить, в том числе и редакции РБК, что в третьем чтении «за» законопроект проголосовали 403 депутата. Был только один голос против» — сказал он, добавив, что «против» высказалась депутат из оппозиционной фракции.

Парламентарий также привел поименный список тех, кто уже публично отказался от пенсионных преференций. В их числе — спикер Госдумы Вячеслав Володин, руководитель фракции Сергей Неверов, депутаты Сергей Боярский, Ирина Роднина, Алена Аршинова, Александр Грибов, Николай Валуев, Дмитрий Морозов, Михаил Терентьев, Александр Карелин и другие. Всего — 35 имен. В своем комментарии Ревенко обратился к коллегам с просьбой «добавить тех, кого нет в данном списке».