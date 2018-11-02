За прошедший месяц в Турции «нейтрализовали» 210 членов РПК

Анкара, , 14:26 — REGNUM Вооруженные силы Турции в течение октября «нейтрализовали» 210 человек, подозреваемых в связях с Рабочей партией Курдистана, сообщает 2 ноября Anadolu.

Термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению не только к ликвидированному противнику, а также попавшемуся в плен или сдавшемуся добровольно.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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