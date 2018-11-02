Пятница, 2 Ноября 2018 года
16:33:49 МСК

За прошедший месяц в Турции «нейтрализовали» 210 членов РПК

Политика

Большинство из них убито

Анкара, 2 ноября 2018, 14:26 — REGNUM  Вооруженные силы Турции в течение октября «нейтрализовали» 210 человек, подозреваемых в связях с Рабочей партией Курдистана, сообщает 2 ноября Anadolu.

Термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению не только к ликвидированному противнику, а также попавшемуся в плен или сдавшемуся добровольно.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

Читайте ранее в этом сюжете: ВВС Турции нанесли удар по подозреваемым в терроризме в Ираке

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Курдистан
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить