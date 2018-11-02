Рейтинг правящих партий Италии сравнялся: у Сальвини и Ди Майо по 30%

Рим, , 14:18 — REGNUM Социологические опросы показывают, что совокупный рейтинг правительства Италии остается на уровне 60%, а рейтинг поддержки каждой из партий коалиции, «Лиги» и «Движения 5 звезд», находится на уровне 30%, сообщают итальянские СМИ в пятницу, 2 ноября.

Affari Italiani ссылается на опрос GPF Vox Populi, согласно которому рейтинги «Движения» Луиджи Ди Майо и «Лиги» Маттео Сальвини составляют 30,2% и 30,1% соответственно.

По этим данным бывшая правящая Демократическая партия за месяц увеличила свой рейтинг на 1,7% и может рассчитывать на поддержку 16,8% избирателей, «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони — 10,2% избирателей.

Социологи отмечают, что число граждан, предпочитающих продолжение работы нынешнего правительства, втрое выше (52,9%) числа граждан, которые предпочли бы внеочередные выборы (17,6%), остальные граждане относятся к категории не определившихся.

Несколько отличаются данные опроса Demos, которые приводит Il Fatto Quotidiano. По этой информации, за последний месяц рейтинг правительства снизился с 62 до 58%. Впрочем, это все равно значительно выше, чем максимальный рейтинг двух предыдущих правительств Паоло Джентильони (45%) и Маттео Ренци (44%), добавляют социологи.

По этим данным, «Лигу» поддерживают около 30% избирателей, «Движение» — 27,4%, демократов — 16,5%, «Вперед, Италия» — 9,4%.

Социологи также спросили у граждан, кого они считают «настоящим» лидером правительства. 58% высказались за Сальвини, 14% — за Ди Майо. Формального главу коалиционного кабинета, компромиссного премьер-министра Джузеппе Конте считают «настоящим» 16% граждан.

Читайте также: Социологи: граждане Италии поддерживают социальные реформы правительства