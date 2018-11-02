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Премьер Нарендра Моди: Сардар Патель спас Индию от «балканизации»

Политика

В День народного единства Индии глава государства отметил вклад Сардара Пателя в сохранение территориальной целостности страны

Нью-Дели, 2 ноября 2018, 23:51 — REGNUM  Премьер-министр Индии Нарендра Моди почтил память борца за независимость страны Сардара Пателя. По сообщению индийского новостного издания «Патрика», премьер-министр отправил в ведущие газеты страны письма, в которых он дал высокую оценку вкладу Сардара Пателя в создание независимой Индии и сохранение ее единства.

Нарендра Моди подчеркнул, что деятельность Пателя на посту министра внутренних дел Индии позволила интегрировать в структуру независимого государства многочисленные княжества и «уберечь страну от балканизации». Премьер-министр Индии заявил, что каждое из решений, принятых возглавляемым им правительством, следует духу убеждений Сардара Пателя. Нарендра Моди выразил уверенность, что лишь единая Индия сможет занять достойное место в мире и добиться новых высот развития и величия.

В 2014 году новоизбранное правительство во главе с Нарендрой Моди объявило 31 октября, день рождения Сардара Пателя, Днем народного единства Индии. В этом году было завершено строительство «Статуи единства» — монумента Сардару Пателю. Данная статуя высотой в 182 метра является самой высокой в мире.

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Зарубежная хроника
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