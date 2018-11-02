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Правительство Индии отказалось сообщить суду стоимость сделки «Рафаль»

Политика

Верховный суд Индии обязал кабинет во главе с Нарендрой Моди предоставить сведения о стоимости истребителей «Рафаль» в течение 10 дней

Нью-Дели, 2 ноября 2018, 15:31 — REGNUM  Федеральное правительство Индии отказалось сообщить Верховному суду информацию по стоимости сделки «Рафаль». По сообщению индийского новостного издания «Дивья Химачал», высшее руководство страны мотивировало свой отказ высокой важностью данных сведений.

Коллегия судей во главе с председателем Верховного суда Ранджаном Гогои постановила, что данные о стоимости закупки французских многоцелевых истребителей «Рафаль» должны быть переданы правительством Индии в Верховный суд в течение десяти дней. Суд ещё раз подчеркнул, что его не интересуют тактико-технические характеристики самолетов, равно как не требуется разглашение стратегически важных сведений.

Дело о коррупции в правительстве Индии при заключении сделки по покупке истребителей «Рафаль-2» будет рассмотрено в Верховном суде Индии 14 ноября 2018 года.

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Зарубежная хроника
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