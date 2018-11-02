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Рахул Ганди: премьер Индии Моди сядет в тюрьму из-за дела «Рафалей»

Политика

Президент партии ИНК Рахул Ганди обвинил правительство Нарендры Моди и партию БДП в коррупции

Нью-Дели, 2 ноября 2018, 17:00 — REGNUM  «Если начнется расследование по «Рафалям», то тогда премьер-министр Нарендра Моди отправится в тюрьму. Это всем ясно», — заявил президент главной оппозиционной партии Индийский национальный конгресс — «Бхаратия Раштрий Конгресс» Рахул Ганди на пресс-конференции в Индауре.

«Я не думаю, что бывший президент Франции продвигает это дело. Это решение принял сам премьер-министр и передал многомиллионную сделку бизнесмену Анилу Амбани», — добавил политик

По информации индийского новостного агентства «Джагран», Рахул Ганди также отметил, что расследование по этому делу является лишь вопросом времени.

«Я уверен, что расследование начнется во Франции. Это является лишь вопросом времени, когда Нарендра Моди отправится в тюрьму», — добавил он.

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Зарубежная хроника
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