Партии Афганистана обсуждают возможных кандидатов на пост президента

Кабул, , 15:42 — REGNUM 1 ноября официальные представители политических партий и движений Афганистана заявили, что сейчас ведется обсуждение возможных кандидатов на пост президента на предстоящих выборах главы государства в Афганистане.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», в обсуждении кандидатов принимают участие действующий президент Афганистана Ашраф Гани, главное исполнительное лицо Абдулла Абдулла и бывший глава государства Хамид Карзай.

Представители партий заявили, что Независимая избирательная комиссия Афганистана не смогла обеспечить надлежащие проведение недавних парламентских выборов в стране. Они подчеркнули, что нельзя допустить повторения этой ситуации и нужно обеспечить проведение честных и отрытых выборов, так как только в этом случае можно положить конец текущему кризису в Афганистане.

Согласно вышеупомянутому заявлению, свои кандидатуры на пост президента готовы выдвинуть действующий глава государства, главное исполнительное лицо, бывший советник по национальной безопасности Мохаммад Ханиф Атмар, бывший глава Национального директората безопасности Рахматулла Набил и член политической партии «Совет по защите и стабильности Афганистана» Мохаммад Умер Даудзай.