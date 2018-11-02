Афганская комиссия по закупкам одобрила 6 новых инфраструктурных проектов

Кабул, , 17:20 — REGNUM Официальные представители администрации президента Афганистана заявили, что Национальная комиссия по закупкам Афганистана одобрила реализацию шести новых инфраструктурных проектов, общая стоимость которых составляет 20 миллионов долларов.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», заседание Национальной комиссии по закупкам Афганистана возглавлял президент страны Ашраф Гани.

Проекты, одобренные в ходе совещания, включают закупку оборудования и машин, необходимых для деятельности компании Asphalt, восстановления и поддержания надлежащего состояния дорог в Кабуле. Подписанные контракты также предполагают строительство новых дорог в столице Афганистана.

В ходе заседания Национальной комиссии по закупкам Афганистана президент Ашраф Гани приказал увеличить долю закупок местной продукции по контрактам, касающимся обеспечения продовольствием Национальной армии Афганистана.

Согласно вышеуказанному заявлению, в ходе заседания обсуждалась проблема, связанная со срывом ранее одобренных проектов в провинции Вардак (столица провинции — г. Майданшахр). Глава государства потребовал от ответственных органов провести расследование и наказать виновных.