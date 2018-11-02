В результате серии операций в Афганистане ликвидировано 58 боевиков

Кабул, , 15:47 — REGNUM 1 ноября официальные представители 203-го корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что в результате серии операций, проведенных на территории провинций Газни (столица провинции — г. Газни) и Пактия (столица провинции — г. Гардез), было ликвидировано по меньшей мере 58 боевиков.

По сообщению афганского новостного издания Khaama Press, операции по уничтожению боевиков были проведены силами армий Афганистана и США.

Согласно вышеупомянутому заявлению, в результате операции на территории уезда Вагаз провинции Газни было ликвидировано не менее 16 боевиков, среди них числится два гражданина Пакистана.

Официальные представители 203-го корпуса также добавили, что военно-воздушные силы Афганистана нанесли несколько авиационных ударов по позициям боевиков вдоль шоссе №1 в провинции Газни. В результате операции было ликвидировано 39 боевиков, еще 8 получили ранения.

По словам представителей 203-го корпуса, силы США также нанесли несколько авиационных ударов в провинции Пактия, где было уничтожено три боевика.

В ходе операций в провинциях Пактия и Газни силы армии Афганистана также обнаружили и обезвредили 4 самодельных взрывных устройства.