Президент Южной Кореи требует увеличить бюджет на 2019 год

Сеул, , 17:02 — REGNUM 1 ноября президент Республики Корея Мун Чжэ Ин обратился к Национальному собранию с призывом одобрить увеличение государственного бюджета на 2019 год. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap. Всего правительство планирует потратить 422 миллиарда долларов — рекордную сумму, на 9,7% превышающую расходы за 2018 год и на 10 миллиардов больше, чем было предложено правительством изначально. Президент предостерёг, что темпы роста экономики снижаются, и велика вероятность начала длительного периода застоя.

В экономике республики назрело много серьезных проблем: высокая безработица, значительное падение фондового рынка, рост цен на рынке недвижимости. Неблагоприятными остаются и внешние условия: в мире нарастает протекционизм, разгораются торговые войны, увеличивается ключевая ставка в США. В своём обращении Мун Чжэ Ин призвал парламентариев проявить благоразумие и начать решать проблемы, пока ещё есть время.

Речь президента вызвала неоднозначную реакцию, добиться единогласной поддержки ему не удалось. В защиту президента высказалась правящая Демократическая партия, в то время как Партия свободы выступила против, предложив урезать расходы на межкорейские проекты. Впрочем, благодаря большинству в парламенте, правящей партии удалось запустить процедуру пересмотра бюджета.