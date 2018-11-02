Резолюция по правам человека в КНДР вынесена на рассмотрение в ООН

Пхеньян, , 16:18 — REGNUM Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН о ситуации с правами человека в Северной Корее направлена на рассмотрение в Третий комитет. Если проект резолюции будет одобрен, в декабре на сессии Генеральной Ассамблеи состоится голосование, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap. В случае положительного исхода голосования, резолюция станет уже 14 подряд.

В данном документе излагается общая позиция стран-членов ООН по вопросу прав человека в КНДР; как правило, государства выступают с осуждением правительства Северной Кореи. Впрочем, на этот раз в ней содержится положительная оценка мирного процесса на Корейском полуострове и усилий Пхеньяна по ядерному разоружению, а также деятельности, направленной на воссоединение разделённых корейских семей.

Резолюция 2018 года главным образом была составлена странами Европейского Союза и Японией, которые требуют осуждения северокорейского руководства Международным уголовным судом за систематические нарушения прав человека.