Южная Корея теперь в случае войны будет командовать своими войсками

Сеул, , 15:52 — REGNUM Министры обороны Республики Корея и США Чон Кён Ду и Джеймс Мэттис подписали стратегическое оборонное соглашение; основным итогом стала изменившаяся система командования южнокорейскими вооружёнными силами в случае военных действий. Согласно новому порядку, теперь руководство будут осуществлять сами корейцы, а не американские генералы, как это было ранее.

Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, соглашение было подписано в Вашингтоне во время празднования 50-летия консультативного совещания по безопасности с участием министров обороны. Впрочем, стороны подчеркивают, что американский военный контингент останется в Южной Корее и продолжит службу в прежнем режиме. Также указывается, что американские военные смогут, как и раньше, использовать весь арсенал имеющихся боевых средств, включая ядерное и ракетное вооружение.

Кроме того, в соглашении содержатся основные принципы совместного стратегического планирования в области безопасности на следующие 50 лет.