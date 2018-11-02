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Госсекретарь США Помпео посетит КНДР в начале ноября

Политика

В Северной Корее госсекретарь проведёт переговоры со своим коллегой

Госсекретарь США Помпео посетит КНДР в начале ноября
Иллюстрация: @WhiteHouse
Встреча Майка Помпео с Ким Чен Ыном

Сеул, 2 ноября 2018, 18:04 — REGNUM  1 ноября госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что собирается нанести визит в КНДР уже на следующей неделе, чтобы продолжить переговоры с помощником северокорейского лидера Ким Ён Чхолем о ядерном разоружении Северной Кореи. Также возможно, что он встретится с самим Ким Чен Ыном или его сестрой Ким Ё Чжон, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Главной темой обсуждения станет допуск иностранных инспекторов на ядерные полигоны, о закрытии которых КНДР заявляла ранее. Однако США считают, что слова северокорейского руководства необходимо подтвердить экспертной проверкой. В октябре Ким Чен Ын дал согласие на проведение инспекций ядерного полигона Пхунгери и ракетного Тончханни. В данный момент ведётся их подготовка.

Также госсекретарь положительно оценил тот факт, что КНДР уже долгое время не проводит ракетно-ядерных испытаний, однако напомнил, что в процессе денуклеаризации ещё многое предстоит сделать.

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Зарубежная хроника
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