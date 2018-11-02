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Глава МИД Турции посетит Японию

Политика

Визит продлится три дня

Анкара, 2 ноября 2018, 14:00 — REGNUM  Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу посетит с официальным визитом Турции, сообщает 2 ноября Anadolu.

Визит состоится с 4 по 6 ноября. Чавушоглу проведет встречу со своим японским коллегой Таро Коно, а также с другими членами кабинета министров страны, включая премьер-министр Синдзо Абэ.

Стороны обсудят вопросы, представляющие взаимный интерес, а также поделятся мнением относительно вопросов международной и региональной политики.

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Политическая жизнь Турции
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